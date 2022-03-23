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Brüksel'de Ukrayna için diplomasi haftası! 1 haftada 3 kritik zirve gerçekleşecek

A Haber
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Giriş: 23.03.2022 10:49
Bu hafta Brüksel'de Ukrayna için yoğun bir diplomasi trafiği yaşanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, NATO zirvesine katılmak üzere Belçika'ya gidecek. Peki liderler hangi başlıkları masaya yatıracak? Detayları A Haber dış haberler editörü Eda Tuğrul aktardı.
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