23 Mart 2022, Çarşamba
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Brüksel'de Ukrayna için diplomasi haftası! 1 haftada 3 kritik zirve gerçekleşecek
Bu hafta Brüksel'de Ukrayna için yoğun bir diplomasi trafiği yaşanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, NATO zirvesine katılmak üzere Belçika'ya gidecek. Peki liderler hangi başlıkları masaya yatıracak? Detayları A Haber dış haberler editörü Eda Tuğrul aktardı.