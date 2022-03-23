Brüksel'de Ukrayna için diplomasi haftası! 1 haftada 3 kritik zirve gerçekleşecek

Bu hafta Brüksel'de Ukrayna için yoğun bir diplomasi trafiği yaşanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, NATO zirvesine katılmak üzere Belçika'ya gidecek. Peki liderler hangi başlıkları masaya yatıracak? Detayları A Haber dış haberler editörü Eda Tuğrul aktardı.

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