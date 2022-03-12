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Böyle çete görülmedi! Özgürlük Anıtı’yla uyuşturucu ilanları hazırladılar

DHA
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Giriş: 12.03.2022 18:35
İstanbul’da bir uyuşturucu çetesi; Özgürlük Anıtı’nın eline yanan uyuşturucu madde yerleştirdiği görselle özel satış ilanları hazırladı. İlanlara “Arkadaşlar herkesi yerimize bekleriz. Toplu alımlarda indirim vardır” ve “Online arkadaşlar her iki yakada da servisimiz vardır” yazan iki uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı. Bir çete üyesi ise aranıyor.
Böyle çete görülmedi! Özgürlük Anıtı’yla uyuşturucu ilanları hazırladılar
Böyle çete görülmedi! Özgürlük Anıtı’yla uyuşturucu ilanları hazırladılar
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