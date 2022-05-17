17 Mayıs 2022, Salı
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Bordo Bereliler'den özel görüntüler
Onlar, Özel Kuvvetler Komutanlığımızın yiğitleri... Namıdiğer "Bordo Bereliler!" Asil milletimizin bağrından çıkan asil gücümüz #BordoBereliler, Pençe-Kilit bölgesinde Komandolarımızla omuz omuza mücadele etmeye, en zor görevleri başarıyla yerine getirmeye devam ediyor.