Bombalı saldırının arkasında kim var? Cezaevi servisi hedef alınmıştı

Bursa'da infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüse bir elektrik direğinin dibine yerleştirilen uzaktan kumandalı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit oldu, 4 personel de yaralandı. Cengiz Yiğit, memleketi Ağrı'da ebediyete uğurlandı. Saldırı ile ilgili soruşturma ise sürüyor. Gelişmeleri Bursa’dan A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir aktardı.

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