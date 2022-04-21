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Bombalı saldırının arkasında kim var? Cezaevi servisi hedef alınmıştı

A Haber
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Giriş: 21.04.2022 09:13
Bursa'da infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüse bir elektrik direğinin dibine yerleştirilen uzaktan kumandalı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit oldu, 4 personel de yaralandı. Cengiz Yiğit, memleketi Ağrı'da ebediyete uğurlandı. Saldırı ile ilgili soruşturma ise sürüyor. Gelişmeleri Bursa’dan A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir aktardı.
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