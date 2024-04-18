AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı Çorum Ordu, Kırşehir, Samsun, Kayseri, Ankara ve Kırşehir'den de hissedilirken, deprem uzmanları vatandaşların merak ettiği "Bölgede daha büyük deprem meydana gelir mi? "Deprem Kuzey Anadolu fayını tetikler mi? sorusunu yanıtladı..