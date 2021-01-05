Boğaziçi eylemlerine "Gezi" benzetmesi! CHP'li Gökçen Gökçe: Gezi'deki gibi artarak sürecek

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı başlayan ve terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı gösterilere dönüşen eylemlere CHP VE HDP'den destek geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "örgütlü dayanışma" vurgusu yaptı. CHP genel başkan yardımcısı gökçen gökçe, gezi olaylarına atıfta bulunarak "Boğaziçi'nde gördüğümüz şey artarak sürecek" dedi. HDP'den de "Sesiniz sesimiz" ifadesiyle eylemcilere destek mesajı gönderildi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı başlayan ve terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı gösterilere dönüşen eylemlere CHP VE HDP'den destek geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "örgütlü dayanışma" vurgusu yaptı. CHP genel başkan yardımcısı gökçen gökçe, gezi olaylarına atıfta bulunarak "Boğaziçi'nde gördüğümüz şey artarak sürecek" dedi. HDP'den de "Sesiniz sesimiz" ifadesiyle eylemcilere destek mesajı gönderildi.

CHP'LİLERDEN "ÖRGÜTLÜ DAYANIŞMA" VURGUSU



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki CHP'li isimler, 'darbe' imalarının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen eylemlere desteğe giderek "örgütlü dayanışma" vurgusu yaptı.

"GEZİ'DEKİ GİBİ ARTARAK SÜRECEK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen Gökçe de, terör örgütü DHKP-C marşlarının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları savundu. Gökçe Gezi vandallığına atıfta bulunarak "Boğaziçi'nde gördüğümüz şey Gezi'deki gibi artarak sürecek ve bu düzen değişecek" ifadelerini kullandı.