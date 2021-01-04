Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Melih Bulu neden CHP ve FETÖ medyasının hedefi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Melih Bulu oldu. Başkan Erdoğan'ın atamasının ardından CHP ve FETÖ medyası Bulu'yu hedef aldı. Asılsız iddialar gündeme getirildi. Peki Prof. Dr. Bulu neden hedefte? Detaylar haberimizde...

FETÖ ve CHP medyası Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörünü hedef aldı. Resmi gazete'de yayımlanan kararlara göre 5 üniversiteye yeni rektör atandı. Buna göre; Cumhurbaşkanlığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan yeni rektör Prof. Dr. Melih Bulu oldu. Atama sonrası CHP ve FETÖ medyası harekete geçti. Prof. Dr. Melih Bulu hedef alındı.

CHP VE FETÖ MEDYASININ İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI

Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü, akademik çalışmalarında intihal yani çalıntı yapmakla suçlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ataması, kayyum olarak nitelendirildi. CHP ve FETÖ medyası her zaman olduğu gibi yine itibarsızlaştırma çabasına girdi. Birçok alanda önemli başarılar elde eden Prof. Dr. Melih Bulu, atamasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"BOĞAZİ ÜNİVERSİTESİNE MERHABA" DEDİ

Prof. Dr. Melih Bulu, 1992 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı..Bulu, TUSAŞ'da CASA, ATAK helikopter ve F-16 programlarında çalıştı.

Çalışma hayatında gerek profesyonel gerekse girişimci olarak birçok firmada strateji ve yönetim konularında danışmanlıklar yaptı.

Prof. Bulu, akademik kariyeri boyunca bölüm başkanlığı, dekanlık, MBA koordinatörlüğü, uluslararası işbirliği koordinatörlüğü görevlerinde de bulundu.