Boğaziçi provokasyonunda DHKP-C marşı!

Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Melih Bulu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın atamasının ardından CHP, HDP ve FETÖ, Bulu'yu hedef aldı. Asılsız iddialar gündeme getirildi. Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da olduğu bir grup daha da ileri gidip öğrencileri meydana çağırdı. CHP ve HDP'nin provokasyonunda DHKP-C'nin de propagandası yapıldı...