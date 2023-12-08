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Bodrum'da sağanak etkili oluyor! Meteoroloji taşkın, sel, dolu ve fırtına uyarısında bulundu

A Haber
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Giriş: 08.12.2023 16:29
Muğla Bodrum'da şiddetli sağanak etkili oluyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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