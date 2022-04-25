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BM Genel Sekreteri  Antonio Guterres Başkan Erdoğan ile bugün görüştü

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Giriş: 25.04.2022 16:46
Son dakika haberi... Hafta içinde Moskova ve Kiev’e giderek üçüncü ayına giren işgalde barış umudu arayacak BM Genel Sekreteri Guterres’in ilk durağı Ankara. Guterres, Ukrayna ve Rusya liderlerini buluşturmayı hedefleyen Başkan Erdoğan ile bugün bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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