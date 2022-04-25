25 Nisan 2022, Pazartesi
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Başkan Erdoğan ile bugün görüştü
Son dakika haberi... Hafta içinde Moskova ve Kiev’e giderek üçüncü ayına giren işgalde barış umudu arayacak BM Genel Sekreteri Guterres’in ilk durağı Ankara. Guterres, Ukrayna ve Rusya liderlerini buluşturmayı hedefleyen Başkan Erdoğan ile bugün bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.