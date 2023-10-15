Blinken 2. kez İsrail'e gidiyor! İsrail Gazze'yi Hamas Aşkelon'u vuruyor... A Haber çatışma bölgesinde

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, dünyanın gözünü çevirdiği sıcak bölgeden son durumu aktardı. Kavasoğlu, "Kısa süre önce yine bir patlama meydana geldi. Tel Aviv’de de sirenler ardı ardına çaldı." dedi. Kavasoğlu, "Bilinken bir kez daha İsrail’de olacak ve temaslar gerçekleştirecek. Kara harekatı en önemli maddelerden bir tanesi olacak masada. Zira ABD, İsrail’in bir kara harekatı düzenlemesinden yana tavır sergilemiyor." ifadelerini kullandı.

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