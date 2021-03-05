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Bitlis’teki helikopter kazası neden oldu? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de yorumladı

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Giriş: 05.03.2021 00:45
Güncelleme:05.03.2021 01:06
Acı haber Bitlis’ten geldi. Bingöl'den Tatvan'a doğru havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopterin düşmesi sonucu 11 askerimiz şehit düştü, 2 askerimiz de yaralandı. Üzücü olayı Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber’de yorumladı. Ağar, “Hiçbir komutan risk varken helikopteri uçurmaz” dedi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Zor koşullarda icara edilmek zorunda olunan bir taktik görevden bahsediyoruz. Sonuçta komutanımızın sorumluluklarını yerine getirmesi gereken görevleri var. Bu görevlere bağlı olarak gelişen bir takım durumlar var. Pilotlar arazi ile ilgili, hava koşulları ile ilgili bir değerlendirme yaparlar ve bu değerlendirme neticesinde uçmaya dair kriterler söz konusuysa uçarlar. Risk varsa uçmazlar. Ve bunu hiçbir komutan bir şekilde bir pilota dayatamaz. Yani burada her zaman karşı karşıya kalınan bir değişken hava koşulları sorunu var. Özellikle bu tür mevsimlerde kendisini çok gösterir. Ve Van Gölü'nün neden olduğu bir takım rüzgar anaforları var. Şu an bölgede tipi var. Hava sıcaklığı -5 gece ilerleyen saatlerde -10'a hatta -15'e kadar düşeceğine dair yorumlar var. Bütün bu açılardan bakıldığında ne yazık ki işin doğasında olan bir temel fotoğrafla, yani kaza kırımla karşı karşıyayız. Her türlü tedbiri değişken koşullarda almış olduklarına eminim. Yani öncelikli olarak her pilotun bir yaşama güdüsü ve bununla birlikte bir yaşatma güdüsü vardır. Yani sonuçta hiçbir insan bile bile kendi imkan ve kabiliyetleri içerisinde ölüme körü körüne atlamaz. Hiçbir komutan veya kargosunda taşımış olduğu personelini ölüme atmaz. Ama değişen koşullar ne yazık ki böyle bir takım fotoğrafları beraberinde getirebiliyor. Diyebileceğim tek bir cümle var başımız sağ olsun." dedi.

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