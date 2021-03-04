Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bitlis Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen ve 2010 yılında SİHA'ların gelişimi sırasında tanıştığı Osman Erbaş ve askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.



Bingöl'den Bitlis Tatvan'a gitmek üzere havalanan helikopter kaza kırıma uğrarken, helikopterdeki 10 asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı.

Şehit olanlar arasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da vardı. Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından şehit olan Korgeneral Osman Erbaş ile şehit askerler için bir paylaşım yaptı.

Bayraktar, "2010'da SİHA'larımızı gelişimi sırasında bölgede tanıştığım Osman Erbaş Paşamız ve kahraman askerleri Bitlis'deki helikopter kazasında şehadete ulaştı Allah Şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar versin. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.