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Bitlis'te şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, FETÖ'cü darbecilere bu sözlerle tepki göstermişti

Bitlis'te düşen helikopterde şehit olan Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın, 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine gösterdiği tepki tekrar gündeme geldi. Osman Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, "Türk askeri hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Onlar Türk askeri değil katiller." sözleri ile darbecilere tepki göstermişti.

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Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
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Bitlis'te şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, FETÖ'cü darbecilere bu sözlerle tepki göstermişti

Türkiye Bitlis'ten gelen acı haberle sarsıldı. Bugün Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 9 askeri personel şehit oldu, 4'ü ise yaralandı.

ORGENERAL OSMAN ERBAŞ DA ŞEHİT DÜŞTÜ

Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Şehit düşen Korgeneral Osman Erbaş'ın, 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine gösterdiği tepki tekrar gündeme geldi.

"TÜRK ASKERİ KATİL OLMAZ"

Şehit Osman Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, "Türk askeri katil olmaz. Onlar Türk askeri değil katiller" sözleri ile darbecilere tepki göstermişti.

Şehit Korgeneralden FETÖcü darbecilere... ŞEHİT KORGENERAL'DEN FETÖ'CÜ DARBECİLERE...

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