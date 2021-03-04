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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Bitlis'te helikopter kazasında şehit düşen şehitler için taziye

MHP Genel Başkanı , Bingöl'den Bitlis'e gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

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Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Bitlis'te helikopter kazasında şehit düşen şehitler için taziye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bingöl'den Bitlis'e gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Bahçeli, Twitter'dan yayımladığı mesajında, Bingöl'den Tatvan'a gitmek için bugün öğleden sonra kalkış yapan Kara Kuvvetlerine ait askeri bir helikopterin bir müddet sonra kaza kırıma uğradığını anımsatarak, "Üzülerek ifade etmeliyim ki 8'inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş'la birlikte dokuz kahramanımız şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.

Helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerin de yaralandığını hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Milletimizi acıya ve hüzne boğan bu elim hadisede şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan kahramanlarımıza şifalar diliyorum. İnanıyorum ki bu zor günleri de birlik ve kardeşlikle aşacağız. Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, şehitlerimizin ailelerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Rabbim'den niyazım, sabır ve metanetimizi arttırması, böylesi felaketlerden milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korumasıdır. Vatan sağ olsun."

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