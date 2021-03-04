Başkan Erdoğan'dan Bitlis şehitleri için taziye mesajı
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Bitlis'te meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan 11 kahraman askerimiz için taziye mesajı yayınladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan askeri helikopterin Bitlis'te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
Bitlis'te askeri helikopterin düşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan askeri helikopterin Bitlis'te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.
Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan askeri helikopterin #Bitlis'te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 4, 2021
Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağolsun.