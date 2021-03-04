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Başkan Erdoğan'dan Bitlis şehitleri için taziye mesajı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, 'te meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan 11 kahraman askerimiz için taziye mesajı yayınladı.

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Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
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Başkan Erdoğan'dan Bitlis şehitleri için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan askeri helikopterin Bitlis'te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Bitlis'te askeri helikopterin düşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan askeri helikopterin Bitlis'te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğandan Bitlis şehitleri için taziye mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BİTLİS ŞEHİTLERİ İÇİN TAZİYE MESAJI

Askeri helikopter düştü: 11 şehit ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ: 11 ŞEHİT

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