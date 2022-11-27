AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Nef Stadyumu'nda düzenlenen "Birlik, İrade, Zafer" programının hazırlıkları tamamlandı. AK Parti İstanbul'da 'Büyük İstanbul' buluşması gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan, Galatasaray Stadyumu'na geldi. Canlı yayın konuğumuz AK Parti AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yüzde 55’in üzerinde bir oy alacak. Bunu net şekilde hesaplayabiliyoruz. Cumhur İttifakı oy oranı yüzde 52-53’e ulaştı. AK Parti’nin oy oranı yüzde 45’e kadar çıkıyor. Pahalılık ve enflasyon sorunun çözüyoruz.” dedi.