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Bingöl’de 4 düdüklü tenceredeki 80 kilo EYP imha edildi

İHA
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Giriş: 27.04.2022 10:00
Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette 4 farklı noktada bulunan 4 adet düdüklü tencere içerisinde toplam 80 kilogram ağırlığında EYP düzeneğinin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, “Ele geçirilen EYP düzeneği operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir” denildi.
4 düdüklü tenceredeki 80 kilo EYP imha edildi
4 düdüklü tenceredeki 80 kilo EYP imha edildi
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