09 Mayıs 2024, Perşembe
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Biden'dan Netanyahu'ya uyarı
İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışma yarattı. ABD Başkanı Joe Biden ilk kez kamuoyu önünde İsrail'i uyararak, ülkeye top mermisi ve başka silahların sevkiyatının durdurulacağını söyledi. Bu açıklama İsrail tarafından tepkiyle karşılandı. Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili gelişmeleri aktardı.