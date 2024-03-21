BES'te kısmi ödeme 1 Temmuz'da başlıyor! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar Resmi Gazete'de

Bireysel emeklilik için alınan yeni karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre BES'te kısmi ödeme dönemi 1 Temmuz'da başlayacak. Daha fazla bilgiyi A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal anlattı.

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