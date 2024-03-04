Bedelli askerlik sözleri tepki çekti! İmamoğlu’nun bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Öyle bedelliye kaçanlardan değil'' sözleri tartışmalara neden oldu. Özgür Özel, sosyal medyadan tepki yağınca geri adım atmak zorunda kaldı, “Dilim sürçtü” dedi. Bu arada Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner'in askerliğini İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda bedelli olarak yaptığı ortaya çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN