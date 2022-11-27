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BBP Kocaeli mitingi! Mustafa Destici’den önemli açıklamalar

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Giriş: 27.11.2022 14:48
Kocaeli’de düzenlenen Büyük Marmara Mitingi’nde konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destic, Ocaklarımıza ateş düşürenlerin ocağına ateş düşüreceğiz. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır.” dedi.
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