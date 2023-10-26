28 Ekim 2023, Cumartesi
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Batı medyasının Gazze algısı! FOX News evcil hayvanların yaşadığı zorluğu ekrana taşıdı
Batı medyasının Gazze'deki katliamı nasıl görmezden geldiğini aslında neyi ekrana verdiğini gösteren çok çarpıcı bir örneği A Haber ekranlara getirdi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli FOX News kanalının muhabiri canlı yayında küçük bir köpeği kucağına aldı. İsrail'deki evcil hayvanların yaşadığı zorluklarla ilgili haber yaptı.