07 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan teşekkür konuşması: Çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan teşekkür konuşması: Çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2023 16:11
Güncelleme:07.10.2023 16:11
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde geçerli 1399 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi. Başkan Erdoğan teşekkür konuşması yaparken, "CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur." dedi.
Van’da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı!
Van'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı!
Başkan Erdoğan’dan teşekkür konuşması!
Başkan Erdoğan'dan teşekkür konuşması!
Başkan Erdoğan oyunu kullandı
Başkan Erdoğan oyunu kullandı
Suriye’de terör hedefleri vuruluyor...
Suriye'de terör hedefleri vuruluyor...
İsrail ile Filistin arasında büyük gerginlik
İsrail ile Filistin arasında büyük gerginlik
Başkan Erdoğan’ın konuşmasının şifreleri!
Başkan Erdoğan’ın konuşmasının şifreleri!
Dev proje için tarih verdi
Dev proje için tarih verdi
Erdoğan’dan emekli memurlara müjde...
Erdoğan'dan emekli memurlara müjde...
Başkan Erdoğan’ın gözleri doldu
Başkan Erdoğan'ın gözleri doldu
22 yılda dev eserlerle hizmet
22 yılda dev eserlerle hizmet
Başkan Erdoğan’dan kongre öncesi mesaj
Başkan Erdoğan'dan kongre öncesi mesaj
Kongre günü! Bakanlar A Haber’de
Kongre günü! Bakanlar A Haber’de
Daha Fazla Video Göster