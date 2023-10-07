07 Ekim 2023, Cumartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan teşekkür konuşması: Çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde geçerli 1399 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi. Başkan Erdoğan teşekkür konuşması yaparken, "CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur." dedi.