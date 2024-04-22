22 Nisan 2024, Pazartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Irak'ta düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, PKK'ya karşı Irak ile ortak şekilde hareket edileceğinin altını çizerken yapılan anlaşmaların iki ülke için dönüm noktası olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan ayrıca Türkmenleri ziyaret edeceklerini belirtirken "Irak'ta farklı etnik ve dini kesimler arasında gözetim yapmadığımızın altını çizerim." ifadelerini kullandı.