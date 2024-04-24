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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1915 mesajı: Ötekileştirmeye ve nefret diline geçit verilmemeli

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 24.04.2024 12:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1915'te ölen Ermenilerle ilgili mesaj paylaşırken "Yaşananları vicdanla ele almalıyız. Tek bir Ermeni vatandaşımızın ötekileştirilmesine izin vermedik" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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