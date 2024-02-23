23 Şubat 2024, Cuma
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Balıkesir'de sevgi seli! Vatandaşların fotoğraf isteğini kırmadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de düzenlediği mitingin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Belediye binası önünde AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri ile bir araya gelen Erdoğan, onlarla birlikte fotoğraf çektirdi.