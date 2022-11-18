18 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2022 13:11
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki temasta tahıl koridoru ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Başkan Erdoğan görüşme sonrası, "Doğalgaz merkezi için teknik değerlendirme yapacağız" açıklamasında bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
2023’e Doğru Şehir Buluşmaları
2023'e Doğru Şehir Buluşmaları
6’lı masada adaylık tartışması
6'lı masada adaylık tartışması
Bu yıl 18 canlı bomba eylemi önlendi
"Bu yıl 18 canlı bomba eylemi önlendi"
İşte teröristin Esenler’deki görüntüsü!
İşte teröristin Esenler'deki görüntüsü!
MİT’ten Gara’da nokta operasyon
MİT’ten Gara’da nokta operasyon
Savcılıkta neler anlattı?
Savcılıkta neler anlattı?
Türk toplumunun yüzde 80’ine hırsız dedi!
Türk toplumunun yüzde 80'ine hırsız dedi!
Aslı Baykal neden CHP’ye “hesaplaşacağız” dedi? Mehmet Sevigen: Suça ortak olmak istemedi
Aslı Baykal neden CHP’ye “hesaplaşacağız” dedi? Mehmet Sevigen: Suça ortak olmak istemedi
Fondaş Ruşen Çakır’dan bomba iddia
Fondaş Ruşen Çakır'dan bomba iddia
Seçimlere damga vuracak ayrım!
Seçimlere damga vuracak ayrım!
Süre 1 yıl uzatılabilir
"Süre 1 yıl uzatılabilir"
Daha Fazla Video Göster