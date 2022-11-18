Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki temasta tahıl koridoru ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Başkan Erdoğan görüşme sonrası, "Doğalgaz merkezi için teknik değerlendirme yapacağız" açıklamasında bulundu.

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