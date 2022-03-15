15 Mart 2022, Salı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabineyi topluyor! Hangi konular konuşulacak?
Kabine Toplantısı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek olan toplantıda, Rusya Ukrayna savaşındaki son durum, Türkiye'nin diplomasi atakları, ekonomi, Antalya Diplomasi Forumu ve koronavirüs salgını gibi çok sayıda başlık masada olacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.