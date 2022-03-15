15 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabineyi topluyor! Hangi konular konuşulacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabineyi topluyor! Hangi konular konuşulacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2022 10:38
Kabine Toplantısı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek olan toplantıda, Rusya Ukrayna savaşındaki son durum, Türkiye'nin diplomasi atakları, ekonomi, Antalya Diplomasi Forumu ve koronavirüs salgını gibi çok sayıda başlık masada olacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kabine toplantısı bugün! Hangi konular konuşulacak?
Kabine toplantısı bugün! Hangi konular konuşulacak?
Kiev’de son durum ne?
Kiev’de son durum ne?
Ukrayna’da savaş artık sokaklarda!
Ukrayna’da savaş artık sokaklarda!
Vladimir Putin öncesi Rusya nasıldı?
Vladimir Putin öncesi Rusya nasıldı?
Rusya’nın işi çok zor
"Rusya’nın işi çok zor"
Başkan Erdoğan’dan Almanya Başbakanı Scholz ile yapılan ortak basın toplantısında son dakika açıklamaları
Başkan Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Scholz ile yapılan ortak basın toplantısında son dakika açıklamaları
Ziyaret ne anlama geliyor?
Ziyaret ne anlama geliyor?
Almanya Başbakanı Scholz törenle karşılandı
Almanya Başbakanı Scholz törenle karşılandı
Almanya Şansölyesi Ankara’da
Almanya Şansölyesi Ankara'da
Harita yeniden mi şekillenecek? Saldırı yoğunluğu sınır hattında
Harita yeniden mi şekillenecek? Saldırı yoğunluğu sınır hattında
Kiev’de arka arkaya saldırılar!
Kiev’de arka arkaya saldırılar!
Donetsk’e füze saldırısı! Çok sayıda ölü var
Donetsk'e füze saldırısı! Çok sayıda ölü var
Daha Fazla Video Göster