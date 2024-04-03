05 Nisan 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Mensupları ile İftar' programında! Başkan Erdoğan: Birileri sokakları karıştırmak istedi olayların büyümesi engellendi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Mensupları ile İftar' programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacaklarını belirtirken "Sokakları karıştırmak istediler" ifadelerini kullandı. Erdoğan Türkiye'nin 85 milyonun ortak yuvası olduğunu vurgularken seçimlerde Türk demokrasisinin olgunluğunun gösterildiğini belirtti. İşte detaylar...