Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Mensupları ile İftar' programında! Başkan Erdoğan: Birileri sokakları karıştırmak istedi olayların büyümesi engellendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Mensupları ile İftar' programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacaklarını belirtirken "Sokakları karıştırmak istediler" ifadelerini kullandı. Erdoğan Türkiye'nin 85 milyonun ortak yuvası olduğunu vurgularken seçimlerde Türk demokrasisinin olgunluğunun gösterildiğini belirtti. İşte detaylar...

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