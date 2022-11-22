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Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: Ekonomik tedbir ve denetlemelerde yeni aşama

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.11.2022 09:19
Geçtiğimiz günlerde haksız fiyat artışı yaptıkları belirlenen ve içlerinde dev market zincirlerinin de olduğu 21 işletmeye yaklaşık 9.5 milyon TL ceza uygulanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan da vatandaşın cebine göz dikenlerle ilgili daha ağır ve ciddi yaptırımların geldiğini duyurdu. İşte fahiş fiyat artışları ile ilgili atılacak yeni adımlar.
Ekonomik tedbir ve denetlemelerde yeni aşama
Ekonomik tedbir ve denetlemelerde yeni aşama
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