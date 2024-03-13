Başkan Erdoğan’ın koruma ekibi kaza geçirdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Kazada polis memuru Fırat Der, şehit oldu, ikisi polis memuru üç kişi yaralandı. Kazayla ilgili detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel olay yerinde aktardı.

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