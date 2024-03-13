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Başkan Erdoğan’ın koruma ekibi kaza geçirdi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 19:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Kazada polis memuru Fırat Der, şehit oldu, ikisi polis memuru üç kişi yaralandı. Kazayla ilgili detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel olay yerinde aktardı.
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Başkan Erdoğan’ın koruma ekibi kaza geçirdi!
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