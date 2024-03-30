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Başkan Erdoğan’ın İstanbul sevgisi! İstanbul muradına kavuşacak

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 18:18
İstanbul, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için ayrı bir öneme sahip. Başkan Erdoğan ve İstanbul bağını gösteren Editörün Notu ekranlarınıza geliyor…
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