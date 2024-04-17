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Başkan Erdoğan’ın İran-İsrail sözleri dünya basınında! Yunan basını: Erdoğan  dengeleyici rol oynuyor

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 17.04.2024 15:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran-İsrail gerilimine ilişkin sözleri dünya basınında geniş yer buldu. ABD'den Hindistan'a kadar pek çok haber sitesi ve gazete tarafından haberleştirildi. Başkan Erdoğan'ın Netanyahu'nun sorumlu olduğunu söylemesi manşetlerde yer aldı.
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