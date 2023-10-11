Başkan Erdoğan'ın BM'deki İsrail-Filistin sözleri tekrar gündem oldu

İsrail ile Hamas arasında devam eden savaş nedeniyle siviller zor durumda. İsrail'in elektrik ve suyunu keserek tam ablukaya aldığı Gazze'de yoğun bir bombardıman var. Evlerini terkedenlerin sayısı 300 bine yaklaşırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında BM 74'üncü Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yaptığı konuşma tekrar gündem oldu.