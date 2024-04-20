20 Nisan 2024, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'ın 'bayrak değişimi' mesajı! AK Parti’de değişim süreci nasıl olacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden sonra yaptığı ilk grup toplantısı ve ardından topladığı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda Parti kademelerinde "bayrak değişimine" gideceği mesajı verdi. Peki AK Parti'de değişim ne zaman ve nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.