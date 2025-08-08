08 Ağustos 2025, Cuma

Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin net mesaj: Sabotajlara ve tahriklere karşı teyazkkuz halindeyiz

Başkan Erdoğan, İstanbul’da “DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı”nda konuştu. Başkan Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine de değinerek, 'Etrafımızı saran bu ateş çemberinden birbirimize inanarak, güvenerek güçlü bir irade ortaya koyarak çıkabiliriz. Sabotajlara ve tahriklere karşı teyazkkuz halinde bu süreci yönetiyoruz.' dedi. Ekonomiye ilişkin ise Erdoğan, 'Hatırlarsanız 28 Mart'ta 2 milyar 64 milyon dolar ile günlük mal ihracat rekoru kırmıştık. 2025 temmuz ayında 25 milyar dolar ile cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık mal ihracatımızı gerçekleştirdik. Dış ticaret açığı son dokuz ayın en düşük seviyesine indi. Sadece bir ayda 25 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline getirdik.' ifadelerine yer verdi.
