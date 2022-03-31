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Başkan Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu’na 'Erbakan' tepkisi: senin haddine mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2022 14:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan dönüşü kafilesindeki Türk gazetecilere özel açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, ''Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçenlerde katıldığı bir programda, 'Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı.' diye bir ifade kullandı. Bu çok tartışıldı, çok tepki çekti. Siz öncelikle katılır mısınız bu söze ve ne dersiniz acaba?'' dedi.
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