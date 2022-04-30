Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan ziyareti sonrası uçakta önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti sonrası yurda dönüş sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, muhalefetin Körfez ülkeleri ile yeniden gelişen ilişkileri eleştirmesinin hatırlatılması üzerine, "Biz bu tezgaha da, oyuna da gelmeyiz." dedi. Erdoğan, İBB personelinin PKK kampında fotoğraflarının çıkmasına değindi, "Her şeyden önce tabi bu fotoğraf bir delildir, bir ispattır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bunun hesabını vermesi lazım." dedi. Erdoğan, muhaefetin sahip çıkmasına da tepki gösterdi. Bu önemli açıklamaları Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile detaylandırdık.