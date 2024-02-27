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Başkan Erdoğan’dan Özel’e çağrı! "CHP Genel Başkanı'nı kimse umursamıyor"

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 20:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Seçim mitinglerine Manisa ile devam etti. İsim vermeden, memleketinde CHP Genel Başkanı Özel'i eleştiren Erdoğan, "kendini boşuna paralamasın boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakın.'' dedi. Erdoğan CHP’ye "kirli ittifak" göndermesinde de bulundu.
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