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Başkan Erdoğan'dan öğretmen ataması müjdesi: Yakında alım yapacağız! | Özgür Özel'in randevu talebine yanıt: Kapımız açık | Irak'a ziyaret: Erbil'i de ziyaret edebilirim

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Giriş: 16.04.2024 22:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında ulusa seslendi. Konuşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, öğretmen ataması müjdesi vererek, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisinden randevu talebine karşılık "Kapımız açık" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, ele alınacak çok konunun olduğunu vurguladı. Öte yandan Irak ziyaretine değinen Erdoğan, "Türkiye-Irak ilişkilerini farklı bir zemine oturtacağız. Erbil'i de ziyaret edebilirim" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan’dan öğretmen ataması müjdesi
Başkan Erdoğan'dan öğretmen ataması müjdesi
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