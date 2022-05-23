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Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabuller

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Giriş: 23.05.2022 17:14
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini kabul etti.

Başkan Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini kabul etti. AK Parti'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini kabul etti." ifadeleri yer aldı.

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