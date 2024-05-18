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Başkan Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün yıl dönümüne ilişkin paylaşım

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2024 15:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak gerek Kırım'da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını her hal ve şart altında savunmayı sürdüreceklerini bildirdi.
Erdoğan’dan Kırım Tatar Sürgünü paylaşımı
Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü paylaşımı
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