16 Nisan 2024, Salı
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Başkan Erdoğan'dan Kabine'nin ardından önemli açıklamalar! Terör devleti İsrail'e jet yakıtı provokasyonu: İftiracıları asla unutmayacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Antalya'daki teleferik ve Beşiktaş'taki yangınla ilgili CHP'ye tepki göstererek, "Hiç kimse siyasi kimliğini öne sürerek sorumluları yargıdan kaçıramaz." dedi. Seçim ekonomisi uygulamadıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Enflasyon yılın ikinci yarısında itibaren düşüşe geçecek." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, terör devleti İsrail'e jet yakıtı satışı yapıldığına dair yalan iddialarla ilgili "Türkiye'ye iftira atanları unutmayacağız. Türkiye katliamların çok öncesinde İsrail'e askeri amaçla kullanılacak hiçbir malzemenin satışına izin vermemiştir." ifadelerini kullandı. Katil Netanyahu ve yönetiminin Gazze'deki katliamında gözlerini kan büründüğünü belirten Başkan Erdoğan, soykırımcı Netanyahu'yu 'şımarık' olarak nitelendirdi.