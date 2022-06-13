13 Haziran 2022, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan HDP'li vekilin polise saldırmasına sert tepki: Kalleşliğin bedelini yargı önünde ödeteceğiz
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yıl sonu için belirlenen 250 milyar dolarlık ihracat hedefinin fazlasıyla aşılacağını belirtti. Enflasyonla mücadele için net mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Temmuz'da her kesimi rahatlatacağız" dedi.