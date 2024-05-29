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Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! İrlanda Başbakanı ile telefonda görüştü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 18:23
Başkan Erdoğan, İrlanda Başbakanı Harris ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri, İsrail'in Filistin'e saldırıları, Gazze'ye yardım faaliyetleri ele alındı.
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