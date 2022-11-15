Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde gıda krizi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonez'yadaki G20 zirvesinde açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan gıda krizi mesajında, "Dünya, buğday, ayçiçeği yağı ve mısırda olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıyadır." dedi.