16 Kasım 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde gıda krizi mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonez'yadaki G20 zirvesinde açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan gıda krizi mesajında, "Dünya, buğday, ayçiçeği yağı ve mısırda olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıyadır." dedi.