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Başkan Erdoğan'dan dünyaya Filistin çağrısı: Filistin devletini tanıyın

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2024 21:28
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Soykırımcı İsrail yönetiminin hesap vermesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan "İnsani dramlara kayıtsız kalamayız" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıma kararının memnuniyet verici olduğunu da söyledi. Öte yandan Başkan Erdoğan dünyaya çağrıda bulunarak, "Filistin'i tanıyın" ifadelerini kullandı.
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