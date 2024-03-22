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Başkan Erdoğan’dan Çankırı mitinginde önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 18:30
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Karabük Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki miting törenine katıldı. Başkan Erdoğan mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Boynumuzun borcudur" diyerek çalışan ve emeklilerin yaşadığı sıkıntıları çözeceklerini ifade etti. Yıl sonu enflasyonun düşeceğini de belirten Erdoğan, "Refah kayıplarını telafi edeceğiz." dedi. Bu miting sonrası Çankırı'ya geçen Başkan Erdoğan vatandaşlarla buluşurken önemli açıklamalarda bulundu. CHP'deki para sayma skandalına tepki gösteren Erdoğan, "Şaibeli paralarla kule yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
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