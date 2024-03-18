18 Mart 2024, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan Askerler İle İftar Programı'nda harekat mesajı: Teröristana izin vermeyeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Kolordo Komutanlığı'nda Askerler ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Güçlü Türkiye Güçlü Ordu" mesajı vererek Irak sınırında komple, Suriye'de ise yarım kalan işin bu yaz tamamlanacağını dile getirdi.